Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülmesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere, yaklaşık 18 kişiden oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.

RUSYA’DAN 18 KİŞİLİK HEYET KARLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİNİ ARAŞTIRACAK

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere, yaklaşık 18 kişiden oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.

Rusya'dan gelen ve Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta, bir savcı, iki güvenlik ateşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan yaklaşık 18 kişi olduğu öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde, Karlov'un cenazesinin Rusya'dan gönderilecek uçakla aldırılması ve soruşturmanın müşterek yürütülmesinde iki ülkenin mutabık kaldığı açıklanmıştı.

Bakan Çavuşoğlu da, Rus uzmanların Türkiye'ye geleceğini, oluşturulacak ortak heyetle soruşturmanın birlikte yürütüleceğini kaydetmişti.

KREMLİN SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile Moskova ve Ankara arasındaki normalleşme sürecinin ve Suriye'de siyasi çözüm çabalarının engellenmesinin amaçlandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karlov'un öldürülmesi ile hem iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin, hem de Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak için Rusya ve Türkiye'nin çabalarını pekiştirmesinin engellenmesi amaçlanıyor." dedi.

Saldırının arkasında kimlerin olduğunun soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Peskov, "Rus uzmanlar şimdi Ankara'da. Dün devlet başkanları ortak araştırma yapılması konusunda anlaşmıştı. Sabırlı olalım ve uzmanların araştırmalarını tamamlamasını bekleyelim." şeklinde konuştu.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko da, güvenlik güçlerinin Rus uzmanların da katılımı ile saldırının sorumlularını bulmak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini, bunun "onur meselesi" olduğunu belirtti.

Matvienko düzenlediği basın toplantısında, "Karlov'un öldürülmesi Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesine karşı planlı bir provokasyon." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNE KARANFİL BIRAKIP MUM YAKILDI

Öte yandan Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne karanfil bırakıp, taziyelerini sunarak terörist saldırıyı kınadı.

Rusya’nın İstiklal Caddesi’nde bulunan İstanbul Başkansolosluğu’na bazı turizm firmaları çelenk bıraktı. Vatandaşlar ise mum yakıp, kapıya karanfil bırakarak Büyükelçi Karlov’un öldürülmesini protesto etti.

Çalışmalarını durdurmayan İstanbul Başkonsolosluğu ise teröre tepki gösteren kişilerin duygularını yansıtmaları için saat 14.00'ten itibaren taziye defteri açacak.

Taziye için gelecek ziyaretçiler, Başkonsolosluk binasında açılacak deftere bugün 14.00-17.00 saatleri arasında, Salı günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ve Perşembe günü yine 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında duygularını yazabilecek.