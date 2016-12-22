Rus Büyükelçi Karlov'un Cenaze Töreni

Törende konuşma yapan Lavrov ise Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı ValentinaMatviyenko, Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.