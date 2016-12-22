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22 Aralık 2016 Perşembe 10:38

Rus Büyükelçi Karlov'un Cenaze Töreni

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Rus Büyükelçi Karlov'un Cenaze Töreni
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KARLOV İÇİN İLK TÖREN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA DÜZENLENDİ

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı ValentinaMatviyenko, Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.

Putin, Karlov'un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bırakarak, ailesine taziyelerini iletti.     

Törende konuşma yapan Lavrov ise Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.     

Karlov'un naaşı, Dışişleri Bakanlığının ardından dini tören için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne götürülecek.     

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Rus BüyükelçiKarlovCenaze
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