Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 19:05

Rus Bilim İnsanları Görünmezlik Pelerini Geliştirdi

Rus Bilim İnsanları Görünmezlik Pelerini Geliştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Rus Bilim İnsanları Görünmezlik Pelerini Geliştirdi 
Rusya Gelecek Araştırmaları Fonu Müdürü Andrey Grigoryev, Rus bilim insanlarının dünyada benzeri olmayan virüsler gibi zararlı küçük partikülleri uzak tutacak ve insanların görünmez olmasını sağlayacak bir örtü geliştirdiğini açıkladı.

Geçmişten bugüne masallar, öyküler ve filmlere konu olan görünmezlik pelerini gerçek oldu. Rusya Gelecek Araştırmaları Fonu Müdürü Andrey Grigoryev, Rus bilim insanlarının virüsler gibi zararlı küçük partikülleri uzak tutacak ve insanların görünmez olmasını sağlayacak bir örtü geliştirdiğini duyurdu.

'BENZERLERİNİN ÇOK İLERİSİNDE'

Sputnik’e konuşan Grigoryev, "Elde edilen filtreleme materyali, virüs, toksin, alerjen gibi tehlikeli aerosol partiküllerin engellenmesi açısından benzerlerinin çok daha ilerisinde. Bu teknoloji tıbbi, askeri ve daha birçok alanda çok çeşitli koruyucu materyaller oluşturulmasına yol açabilir" dedi.

Grigoryev ayrıca halihazırda askeri alandaki, kutup bölgelerine uygun giysiler hazırlayan üreticiler, ektrem sporlarıyla uğraşan potansiyel müşterilerle yakından çalışmalar yürüttüklerini belirterek, pelerinin testlerini Ağustos 2017’ye kadar bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Askeri bir araştırma kurumu olan ve 2012’de kurulan Gelecek Araştırmaları Fonu, savunma alanında Rusya’ya üstünlük sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözünden Hamam Böceği Çıktı Gözünden Hamam Böceği Çıktı
Richard Gere, Trump'ı Eleştirdi Richard Gere, Trump'ı Eleştirdi
Putin'den Trump İle Görüşme Açıklaması Putin'den Trump İle Görüşme Açıklaması
İsveç'te Bir Villada Üç Kişi Ölü Bulundu İsveç'te Bir Villada Üç Kişi Ölü Bulundu
6,5 Büyüklüğünde Deprem 6,5 Büyüklüğünde Deprem
İngiltere Savunma Bakanı Fallon Güney Kıbrıs'ta İngiltere Savunma Bakanı Fallon Güney Kıbrıs'ta
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Gözünden Hamam Böceği Çıktı

Haberi Oku