Rus Basınından Flaş İddia!..



Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikasti olabileceğini belirttiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği saldırıyı, ‘terör saldırısı’ olarak değerlendirdi ve gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.Olayı 'terör saldırısı' olarak yorumlayan Zaharova, suçluların gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini, bu yönde Türkiye'den söz aldıklarını kaydetti. Sözcü, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıyacaklarını da ekledi.