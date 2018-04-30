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Rus basını bu fotoğrafla duyurdu!

Fransız askerler, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülendi. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu iddia edildi.

Rus basını bu fotoğrafla duyurdu!

Fransız askerler, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülendi. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu iddia edildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:35
Rus basını bu fotoğrafla duyurdu!

Rus basını bu fotoğrafla duyurdu! Fransız asker

Fransız askerler, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülendi. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu iddia edildi.

Sputnik'te yer alan haberde Fransız askerlerin Menbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor. Araçlara asılan ABD ve Fransa bayrakları dikkat çekiyor.

Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını ve sınırda nöbet tuttuğu, Fransa askerlerinin ABD askerleriyle birlikte devriye gezdiği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
RusBasınFransızAsker
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