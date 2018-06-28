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Rus Askerinin Suriye'den Çekilmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son birkaç günde Suriye’den Rus silahlı kuvvetlerine ait 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 askerin çekildiğini açıkladı.

Rus Askerinin Suriye'den Çekilmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son birkaç günde Suriye’den Rus silahlı kuvvetlerine ait 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 askerin çekildiğini açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:19
Rus Askerinin Suriye'den Çekilmesi


13 UÇAK, 14 HELİKOPTER VE 1140 ASKER ÇEKİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son birkaç günde Suriye’den Rus silahlı kuvvetlerine ait 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 askerin çekildiğini açıkladı.
Putin, askeri öğrenciler için Kremlin’de düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suriye’den bir kısım Rus askeri birliklerinin ve araçlarının geri çekildiğini belirtti. Geçen yıl Hmeymim askeri üssünü ziyaretinden sonra Rusya’nın Suriye’den askeri birliklerini çekmeye başladığını hatırlatan Putin, “Son birkaç gündür 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 kişi geri çekildi. Bu insanların hepsi tecrübe sahibi ve savaş deneyimi olan insanlar.” dedi.
Putin, mezun olan askeri öğrencilerin Suriye’den dönen askerlerin tecrübesinden yararlanması gerektiğini ifade etti.
Federal Mecliste, mart ayında yaptığı konuşmasında açıkladığı “Avangard” kıtalar arası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi yakın bir zamanda üretmeye başlayacaklarını dile getiren Putin, kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın üretimine de gelecek yıl başlayacaklarını söyledi.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 15:37
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