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Rus Askeri Uçağı Akdeniz'de Radardan Kayboldu

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Rus Askeri Uçağı Akdeniz'de Radardan Kayboldu

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

18 Eylül 2018 Salı 08:59
Rus Askeri Uçağı Akdeniz'de Radardan Kayboldu

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.
 

Son Güncelleme: 18.09.2018 12:44
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