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Rumlardan İsrail'e tatbikat izni

İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'nde önümüzdeki hafta bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Rumlardan İsrail'e tatbikat izni

İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'nde önümüzdeki hafta bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

22 Ekim 2011 Cumartesi 09:40
Rumlardan İsrail'e tatbikat izni
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Rumlardan İsrail'e tatbikat izni İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'nde önümüzdeki hafta bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinden sonra İsrail'in Kıbrıs'taki zamansız tatbikatı, gerginliği artıracak bir adım olarak görülüyor.

Kıbrıs Rum basınında çıkan bir habere göre İsrail, Kıbrıs Rum kesimindeki "Andreas Papandreu" askeri üssünde tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, tatbikatların Ekim ayı sonunda gerçekleşeceği iddia edildi. İsrail hava kuvvetlerinin, Kıbrıs Rum üssünü kullanması kararının iki ülkenin savunma bakanları arasında imzalanan bir anlaşma ile sağlandığı belirtiliyor.

PLATFORMDA TATBİKAT Ancak İsrail'in bu tatbikatlara hangi uçaklarla ve hangi tarihte katılacağı konusunda Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Rum Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar ise böyle bir anlaşmanın varlığını doğruladılar ancak bu anlaşmanın bütünüyle "arama-kurtarma tatbikatları" çerçevesinde yapılacağını belirttiler. Bu çerçevede İsrail hava kuvvetlerine ait helikopterlerin Baf'taki askeri üssü kullanabileceği ve aynı anlaşma gereğince Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaları yapılan Rum ve İsrail parsellerindeki platformlarda da iniş-kalkış yapabileceklerine dikkat çektiler. Ancak iki ülke arasında imzalanan bu anlaşmanın ayrıntıları konusunda net bir bilgi henüz edinilemedi. Rum tarafında yapılan yorumlarda, bu anlaşma sayesinde İsrail savaş uçaklarının, Kıbrıs Rum kesimindeki askeri üsleri "Çok amaçlı olarak kullanabileceğinden" söz ediliyor. Söz konusu anlaşmanın, Türkiye'ye verilen bir "mesaj" olarak algılanması gerektiğini iddia edenler de var.

RUS GEMİSİ GELİYOR Öte yandan Rusya'ya ait uçak gemisi Amiral Kuzn etsov'un öncülüğündeki Kuzey Filosu'nun Kasım ayının ikinci yarısında Doğu Akdeniz'e ineceği açıklandı. Kuznetsov'un Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol limanına demirlemesi bekleniyor. Bazı Rum gazeteleri Kuznetsov'un Doğu Akdeniz'deki varlığının da Türkiye'ye verilecek başka bir mesaj olarak görüyor. Buna rağmen bu gibi yorumların ciddiye alınmaması gerektiğine inananlar da bulunuyor. Rum kaynakları "Bazı marjinal Rum gazetelerinin, her fırsatta Türkiye'nin nasırına basacak asılsız haberler yayınladıkları" görüşünü savunuyor.

EROĞLU VE HRİSTOFYAS LEFKOŞA'DA GÖRÜŞTÜ KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında, Lefkoşa ara bölgede yeniden bir araya geldi. Liderler, 30-31 Ekim tarihlerinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon'un da katılımıyla New York'ta düzenlenecek üçlü Kıbrıs zirvesi öncesinde son kez görüştü. Ay sonu New York'da Green Tree adlı çiftlikte yapılacak görüşmede, müzakerelerdeki ilerlemeye ilişkin durum değerlendirmesi yapılacak.

NETANYAHU'DAN GÖZ BOYAMA HAMLESİ Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşimlerinde kamu inşaatlarını durdurma niyetinde olduğunu yazdı. Netanyahu, bunun karşılığında Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın doğrudan görüşmeleri yeniden başlatması konusunda bir anlaşma istedi. Abbas henüz bu teklife yanıt vermedi.

ARİEL ŞARON'DA HAYAT BELİRTİSİ 6 yıl önce geçirdiği bir felç sonrası komaya giren 83 yaşındaki eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un oğlu Gilad, babasının kendisini duyduğunu söyledi. Gilad Şaron basına yaptığı açıklamada "Babam gözleri açıkken bana bakıyor ve sesimi duyduğunda parmaklarını oynatıyor. Beni duyduğuna eminim fakat ne yazık ki onu alıp eve götürmemiz için daha yıllar var" dedi.

Son Güncelleme: 22.10.2011 09:40
Anahtar Kelimeler:
RumİsrailTatbikat
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