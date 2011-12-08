Rumlar rezerv tahminini erteledi

Kıbrıs Rum kesimi, Akdeniz’deki sondajla ilgili yapacağı doğalgaz rezervi tahminini açıklamayı ertelendi. Gecikmenin nedeninin sondajda yaşanan küçük bir arıza olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum kesimi Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Adanın güney açıklarındaki doğalgaz rezervinin boyutuyla ilgili tahminlerin aralık ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyordu.

Ancak resmi tahminlerin açıklanması, teknik nedenlerden dolayı aralık sonuna ertelendi. Kıbrıs Rum kesimi ticaret bakanı, resmi tahminlerin gecikmesinin sebebinin sondajda yaşanan küçük bir teknik arıza olduğunu açıkladı.

EN AZ 85 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ VAR Kıbrıs Rum kesimi ticaret bakanı endişeye gerek olmadığının altını çizdi. Amerikan Noble Enerji şirketi, sondajı adanın güneyinden 185 kilometre açıkta sürdürüyor. Söz konusu doğalgaz yatağında 85 ila 250 milyar metreküp arası doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.