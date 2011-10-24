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Rum yönetiminin doğalgaz çıkarmada Rusya ile anlaştığı iddiası!

Rum yönetimi ile Rusya arasında, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölge"de bulunan

Rum yönetiminin doğalgaz çıkarmada Rusya ile anlaştığı iddiası!

Rum yönetimi ile Rusya arasında, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölge"de bulunan

24 Ekim 2011 Pazartesi 16:07
Rum yönetiminin doğalgaz çıkarmada Rusya ile anlaştığı iddiası!
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Rum yönetimi ile Rusya arasında, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölge"de bulunan iki parselde doğalgaz çıkarma anlaşması imzalandığı iddia edildi.

Rum Simerini gazetesinin haberine göre, iki parselde, Rum tarafı ile Rusya arasında doğalgaz çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Haberde, "Amiral Kuznetsov" isimli Rus uçak gemisinin gelecek ay Akdeniz’e inecek olmasının sebebinin de bu anlaşma olduğu öne sürüldü. Rusya’nın Kıbrıs Rum yönetimine vermeyi kararlaştırdığı borcun da bu anlaşma çerçevesinde verileceğini iddia eden gazete, geminin gövde gösterisi olarak Güney Kıbrıs’taki limanlardan birine yaklaşmasının da ihtimal dahilinde olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca Fransa, İngiltere ve Norveç’in de Güney Kıbrıs’ın diğer parsellerinde işbirliği yapma konusunda "flört eden ülkeler olduklarını" iddia etti. Kıbrıs Rum yönetimi ile Rusya arasında yapılan kredi anlaşmasına göre, Kıbrıs Rum yönetimi Rusya’dan yüzde 4,5 faizle 2,5 milyar avroluk kredi alacak. Kredi anlaşmasının Ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rum yönetimi sözcüsü Sözcüsü Stefanos Stefanu, daha önce yaptığı açıklamada, "Kredi anlaşmasının adanın doğal kaynaklarından istifade prosedürleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını ve hiçbir şart içermediğini" savunmuştu.

RUM HÜKÜMETİ, TÜRK GEMİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Öte yandan, Rum hükümeti, Akdeniz’de sismik araştırma yapan Türk gemilerini yakından takip ediyor. Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthimios Flurentzu, Rum hükümetinin Akdeniz’de faaliyet gösteren araştırma gemilerini sakin ve aklı başında bir şekilde izlediğini ifade etti. Flurentzu, Türkiye adına araştırma yapan Norveç bandıralı iki gemi ile Faroe Adaları’na (Koyun Adaları) ait bir geminin Akama Burnu’nun 90 deniz mili kuzeybatısında bulunduğunu, Piri Reis gemisinin ise Türkiye tarafından G Bölgesi olarak adlandırılan, Rumların sözde 9. parselinde bulunduğunu iddia etti.

İSRAİL HELİKOPTERLERİ LARNAKA'DA İsrail Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs Rum kesiminde gerçekleştirdiği tatbikat çerçevesinde 8 İsrail savaş helikopterinin, dün Larnaka havaalanında iniş ve kalkış yaptığı bildirildi. Fileletheros gazetesi, İsrail’in dün Doğu Akdeniz bölgesinde geniş çaplı bir hava tatbikatı gerçekleştirdiğini ve helikopterlerinin Larnaka havaalanına birçok kez iniş ve kalkışta bulunduğunu duyurdu. Haberde, dün saat 10.00 sularında başlayan ve öğleden sonra da devam eden tatbikat çerçevesinde helikopterlerin havaalanına tüm iniş ve kalkış prosedürlerini denediklerini, iki helikopterin ise tam yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

Son Güncelleme: 24.10.2011 16:07
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısDoğalgazRusyaAnlaşmaMünhasır
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