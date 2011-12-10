Rum Kesimdeki Olaylı Maç

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Kadın Voleybol Takımlarının, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası 2. tur rövanşında Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol ile oynadığı karşılaşma sırasında yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Galatasaray Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Cibara, Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol ile deplasmanda yaptıkları ve olayların çıktığı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası 2. tur rövanş karşılaşmasına ilişkin ellerindeki görüntüleri CEV'e göndereceklerini bildirdi.