Rum eski bakanı Mihailis Sarris bugün yine mahkemede

Eski Rum Maliye Bakanı mihalakis Sarris'in yanı sıra 6 tutuklunun dünkü duruşma sırasında,Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde büyük izdiham yaşandı.

Yargıç Fügen Ulutekin’in gördüğü duruşmanın tamamlanmaması nedeniyle, yargıç, zanlıların 1 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

Dünkü duruşmada, Savcı Emine Taşkın, zanlılar arasında yaşı küçük iki kişinin bulunması nedeniyle oturumun kapalı olmasını talep etmişti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Fügen Ulutekin de bu talebe olumlu yanıt verdi ve duruşuma basına kapalı olarak gerçekleşti.

Rum dışişleri bakanlığının talebi üzerine ilk günden itibaren olayla yakından ilgilenen Birleşmiş Milletler Barış Gücü de, dünkü duruşmaya bir temsilci gönderdi.Ancak , duruşmanın kapalı yapılması nedeniyle Barış Gücü temsilcisi mahkeme dışında bekleyerek gelişimler hakkında bilği aldı.

Duruşma sırasında, Türk gazeteciler ve Güney Kıbrıs’tan gelenlerle birlikte kalabalık bir basın grubuyla, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahkeme önünde uzun süre bekledi.

Mahkeme önünde bekleyenler arasında BM yetkilileri de yer aldı.