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Ruhani: "abd İran Petrolünü Sıfırlayamayacağını İtiraf Etmiştir"

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ:

Ruhani: "abd İran Petrolünü Sıfırlayamayacağını İtiraf Etmiştir"

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ:

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
Ruhani:

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: "ABD YÖNETİMİ İRAN PETROLÜNÜ SIFIRA İNDİRECEĞİM DİYORDU, BİZ İSE BAŞINDAN İTİBAREN PETROLÜMÜZÜ SIFIRA DÜŞÜREMEZ DİYORDUK. SONUNDA ABD\'NİN KENDİSİ DE PETROLÜ SIFIRA İNDİREMEYECEĞİNİ İTİRAF ETTİ"

Tahran, 10 Kasım 18 (.): İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'nin 5 Kasım\'da uygulamaya başladığı yaptırımlardan geri adım atmak zorunda kaldığını ve İran petrolünü sıfıra indiremeyeceğini itiraf ettiğini söyledi.

Ruhani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ile düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD\'nin "yanlış yaptırımlarıyla" halkın yaşamını hedef aldığını ve İran halkının da buna karşı "sağlam duruşunu" ortaya koyduğunu belirten Ruhani, "ABD\'nin rejim ve hükümeti hedef aldığına ilişkin açıklaması doğru değildir, Washington yönetimi İran halkını hedef almıştır." dedi.

Bankaların işleyişine ve ihracata darbe vurarak, halkın yaşam şartlarının hedef alındığını savunan Ruhani, "Çünkü bankalara yaptırım uyguladığınız zaman ilaç ve diğer sağlık ihtiyaçlarını da hedef almış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD\'nin 5 Kasım\'da uygulamaya başladığı yaptırımların İran üzerinde yeni bir etkisi olmadığına, aylar öncesinden propagandası yapılarak tüm adımların atıldığına işaret eden Ruhani, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yasa tasarısıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"ABD İran\'ı terör destekçisi ve terörizme finans sağlayan bir ülke olarak göstermek istiyor. Bugün uluslararası kararlar ve kanunlara dikkat etme konusunda daha kararlıyız. Düşmanın bu konudaki gerekçelerini geçersiz kılacak ve tüm bahanelerini ellerinden alacağız. ABD gelecekte yanlış yaptığını anlayacaktır. İran halkı yorgun düşmedi, aksine daha fazla çaba sarf ediyor."

\'ABD BİRÇOK KONUDA GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI\'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD\'nin birçok konuda geri adım atmak zorunda kaldığını dile getirerek, "ABD yönetimi İran petrolünü sıfıra indireceğim diyordu, biz ise başından itibaren petrolümüzü sıfıra düşüremez diyorduk. Sonunda ABD\'nin kendisi de petrolü sıfıra indiremeyeceğini itiraf etti. ABD\'liler İran petrolünü sıfıra indirirsek varil fiyatı 150 dolara çıkar açıklaması yaptı. Bu bizim ilk günden anlattığımız şeydi." değerlendirmesinde bulundu. 

Komşu ülkeler ve doğu ile batıdaki dost devletlerle ekonomik alanda daha yakın ilişkilerde bulunacaklarını vurgulayan Ruhani, halkın temel ihtiyaçları, sağlık ve ilaç maddelerini karşılamak için de tüm hazırlıkların yapıldığını, bu konuda hiçbir sıkıntılarının olmadığını kaydetti.

Yaptırımlar sürecinde üretim ve ihracat gelirlerinin arttığına dikkati çeken Ruhani, hükümetin gelir düzeyi düşük vatandaşlar için tedbir paketini uygulamaya geçireceğini ve Mart 2019\'a kadar sürecek yardımların ilkinin bu ay içinde yapılacağını sözlerine ekledi.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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