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Ruhani: “Trump İle Görüşmem İçin Şartlar Olgun Değil”

Ruhani: “Trump İle Görüşmem İçin Şartlar Olgun Değil”

25 Eylül 2018 Salı 11:12
Ruhani: “Trump İle Görüşmem İçin Şartlar Olgun Değil”

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme planının olmadığını belirtti.

ABD'nin ülkesine sadece tehdit savurup yaptırım uyguladığını söyleyen İranlı lider, olası bir görüşme için şartların elverişli olmadığını ifade etti.

Ruhani, Washington'ı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek diplomasiye sırtını dönmekle ve İran'a düşmanca tavır almakla suçladı.

Mevcut tavrın, sorunların üstesinden gelmek için gerekli olan iradenin olmadığına işaret ettiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer biri diyalog kurmadan ve ilişkileri iyileştirmeden yanaysa, söz konusu taraf tüm yetkilerini bir başka devletin aleyhine kullanmaz, yaptırım uygulamaz veya tehdit etmez" dedi.

Washington, rafa kaldırılan yaptırımları nükleer anlaşmadan çekildikten sonra tekrar devreye sokma kararı almış, Trump Tahran'ı petrol ihracatını sıfıra çekmekle tehdit etmişti.
 

"PETROL IHRACATIMIZI SIFIRA ÇEKMEYE ABD'NIN GÜCÜ YETMEZ" 

Bu tehdidi 'içi boş' diye niteleyen Ruhani, ABD'nin böyle bir gücünün olmadığını söyledi ve yaptırımlara direneceklerinin altını çizdi.

Nükleer anlaşmanın tehlikeye girmesinin ardından Avrupalı firmalar, ABD'nin yaptırımlarından etkilenmemek için İran'dan çekilmeye başladı. Hindistan, Çin, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler ise enerjiye ilişkin yaptırımlardan muaf olmanın yollarını arıyor.

Nükleer anlaşmanın ABD dışındaki tarafları anlaşmayı ayakta tutmaya kararlı
ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adı verilen anlaşmadan mayıs ayında çekilmiş, ekonomik yaptırımların bir bölümünü ağustos ayında uygulamaya başlamıştı. Washington, İran'ın doğal gaz ve petrol ticaretine yönelik yaptırımları ise kasım ayında devreye sokacak.

JCPOA'nın imzacısı diğer devletlerin liderleriyle görüşecek olan Ruhani, anlaşma çerçevesinde beş ülkenin ticaret kapılarını kapamadığı sürece kendilerine düşen sorumlulukları üstleneceklerini belirtti.

"WASHINGTON'A GEREKLİ KARŞILIĞI VERİRİZ"

Washington yönetimine misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçınan İranlı lider, "ABD, İran'ın petrol sektörünü cezalandırmak için güç kullanmayı tercih ederse gerekli karşılığı veririz" demekle yetindi.

Ruhani'nin ziyareti, cumartesi günü İran'da askeri törene düzenlenen saldırının hemen ardından geldi. Cumhurbaşkanı, New York seyahati öncesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan ABD'nin desteklediğini savunduğu terör örgütlerini sorumlu tutmuştu.

Ruhani'nin suçlamalarına yanıt ABD'nin BM Daimi Temsilcisi NikkyHaley'den geldi. Haley, saldırının arkasındaki nedenleri bulmak için İran'ın aynaya bakması gerektiğini ifade etti.

Bu yoruma Ruhani ise sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Terörün kökenini başka ülkede aramamak gerekiyorsa, aynı mantıkla 11 Eylül olaylarına nasıl bakmalıyız." dedi.

"SURİYE'DE ŞAM İSTEDİĞİ İÇİN VARIZ"
İran'ın Suriye'deki iç savaşa müdahil olması, İranlıları sokağa dökse de Ruhani Suriye politikalarını savunarak Şam'ın talebi üzerine ülkedeki varlıklarını sürdürdüklerini, siyasi çözüme ulaşıldığında Suriye'den çekilmeye hazır olduklarını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 14:20
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