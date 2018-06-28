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Ruhani istifa çağrılarını reddetti

Ruhani istifa çağrılarını reddetti

28 Haziran 2018 Perşembe 06:39
Ruhani istifa çağrılarını reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecektir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ülkedeki ekonomik krize ilişkin hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. 

Halkın çektiği zorluk ve sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Ruhani, "Birlik olursak ve basiretli davranırsak bütün sorunların üstesinden geliriz." ifadesini kullandı.

Hükümete yönelik istifa çağrılarına da cevap veren Ruhani, başında bulunduğu hükümetin seçimlerde 24 milyon oy aldığını bugün ise 81 milyonun güvenine sahip olduğunu söyledi. Ruhani, "Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecek." diye konuştu.

ABD'nin ülkeye siyasi ve ekonomik baskılar yaptığını ifade eden Ruhani, "Dünyaya zorluklara göğüs gereceğimizi fakat bağımsızlık ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğimizi göstermeliyiz. Hiçbir vatansever yalancı Amerikalılara boyun eğmez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ülkesine karşı bir komplo olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD, siyonistler ve diğer kötülük isteyenler Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin hemen ardından bizim de anlaşmadan çıkmamızı beklediler ancak biz bu komployu boşa çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye karşı duracaklarını ancak ülke içindeki siyasi tartışmaların bu mücadeleye zarar verdiğini dile getiren Ruhani, "ABD'ye teslim olmayacağız. Halkın izzetini koruyacak ve ABD'ye diz çöktüreceğiz." şeklinde konuştu.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 09:52
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