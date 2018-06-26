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Ruhani'den ABD'ye “Ekonomik Savaş“ Tepkisi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını belirtti.

Ruhani'den ABD'ye “Ekonomik Savaş“ Tepkisi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını belirtti.

26 Haziran 2018 Salı 11:07
Ruhani'den ABD'ye “Ekonomik Savaş“ Tepkisi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlenen Yargı Erki Genel Toplantısı'nda konuşan Ruhani, ABD yönetiminin İran ekonomisini hedef aldığını söyledi.

ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını ifade eden Ruhani, "Düşmanın hedefi İran ekonomisidir. ABD, İran ekonomisine darbe vurmayı hedefliyor." dedi.

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Ülke dışında yaklaşık 6 milyon İranlının yaşadığını dile getiren Ruhani, bu vatandaşlarına "İran'a gelerek yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Ruhani, sürekli artış gösteren döviz kurlarına ilişkin ise "Gerekli miktarda dövize sahibiz. Halk bu konuda endişelenmemelidir." ifadesini kullandı.

Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 50-60 kişilik bir grubun döviz piyasasında sorun çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

 


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Son Güncelleme: 26.06.2018 14:37
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