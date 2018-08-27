Rudd: “Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur”

Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, medya patronu Rupert Murdoch için "Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur." ifadesini kullandı.



Rudd, Avustralya'da yayın yapan Sydney Morning Herald gazetesi için "Avustralya demokrasisinin kalbini yiyen kanser" başlıklı makale kaleme aldı.



Avustralya politikasının son yıllarda kısır, zehirli ve istikrarsız bir hale geldiğini belirten Rudd, medya patronu Rupert Murdoch hakkında sert ifadeler kullandı.



Rudd, Murdoch'un ülke siyasetini maniple ettiğini ileri sürerek, "Avustralya demokrasisinin en büyük kanseri Murdoch’tur. Murdoch sadece bir haber kuruluşu (sahibi) değildir. Murdoch, aşırı sağ ideolojik dünya görüşüne ek olarak, açıkça tanımlanmış ticari çıkarlar peşinde koşan bir siyasi parti gibi faaliyet göstermektedir." dedi.



“YA MURDOCH’UN İSTEDİĞİ YOLDA YÜRÜYECEKSİN YA DA POLİTİK OLARAK ÖLDÜRÜLECEKSİN"

İngiltere’nin AB'den çıkışında (Brexit) Murdoch medyasındaki haberlerin etkili olduğuna dikkati çeken Rudd, Amerika’da Fox News’in yaptığı yayınlarla Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başına geçmesine destek olduğunu belirtti.



Rudd, Avustralya’da basılı medyanın üçte ikisinin sahibinin Murdoch olduğunu ifade etti.



Murdoch medyasının gündemi belirlediğini vurgulayan Rudd, Murdoch'ın siyasetçilere, "Ya Murdoch’un istediği yolda yürüyeceksin ya da politik olarak öldürüleceksin" mesajı verdiğini kaydetti.



Rudd, tanıdığı birçok iş adamı, gazeteci ve siyasetçinin, Murdoch’a muhalif olanların başına gelenleri gördükten sonra ona karşı tavır alamadıklarını hatırlattı.



Avustralya’daki İşçi Partisi'nin liderliğini yapan Kevin Rudd, 26. Başbakan olarak 2007-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

