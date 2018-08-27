banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.579
DOLAR
6.1588
STERLİN
7.9356
EURO
7.1993
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
YENİ BİR ZAMMI KİMSE KALDIRAMAZ!
Okullar Ne Zaman Açılıyor...?
Son Dakika
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
banner282

Rudd: “Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur”

Rudd: “Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur”

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
Rudd: “Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur”

Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, medya patronu Rupert Murdoch için "Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur." ifadesini kullandı.

Rudd, Avustralya'da yayın yapan Sydney Morning Herald gazetesi için "Avustralya demokrasisinin kalbini yiyen kanser" başlıklı makale kaleme aldı.

Avustralya politikasının son yıllarda kısır, zehirli ve istikrarsız bir hale geldiğini belirten Rudd, medya patronu Rupert Murdoch hakkında sert ifadeler kullandı.

Rudd, Murdoch'un ülke siyasetini maniple ettiğini ileri sürerek, "Avustralya demokrasisinin en büyük kanseri Murdoch’tur. Murdoch sadece bir haber kuruluşu (sahibi) değildir. Murdoch, aşırı sağ ideolojik dünya görüşüne ek olarak, açıkça tanımlanmış ticari çıkarlar peşinde koşan bir siyasi parti gibi faaliyet göstermektedir." dedi.

“YA MURDOCH’UN İSTEDİĞİ YOLDA YÜRÜYECEKSİN YA DA POLİTİK OLARAK ÖLDÜRÜLECEKSİN"
İngiltere’nin AB'den çıkışında (Brexit) Murdoch medyasındaki haberlerin etkili olduğuna dikkati çeken Rudd, Amerika’da Fox News’in yaptığı yayınlarla Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başına geçmesine destek olduğunu belirtti.

Rudd, Avustralya’da basılı medyanın üçte ikisinin sahibinin Murdoch olduğunu ifade etti.

Murdoch medyasının gündemi belirlediğini vurgulayan Rudd, Murdoch'ın siyasetçilere, "Ya Murdoch’un istediği yolda yürüyeceksin ya da politik olarak öldürüleceksin" mesajı verdiğini kaydetti.

Rudd, tanıdığı birçok iş adamı, gazeteci ve siyasetçinin, Murdoch’a muhalif olanların başına gelenleri gördükten sonra ona karşı tavır alamadıklarını hatırlattı.

Avustralya’daki İşçi Partisi'nin liderliğini yapan Kevin Rudd, 26. Başbakan olarak 2007-2013 yılları arasında görev yapmıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 18:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'tan o ülkeye flaş yaptırım!
Facebook'tan o ülkeye flaş yaptırım!
Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı
Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı
May'den milletvekillerine Kıbrıs mektubu; “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmak mümkün, çalışmaya devam edeceğiz”
May'den milletvekillerine Kıbrıs mektubu; “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmak mümkün, çalışmaya devam edeceğiz”
İngiltere’den Arakan açıklaması
İngiltere’den Arakan açıklaması
“ABD'nin yaptırımları Avrupa'yı vurur“
“ABD'nin yaptırımları Avrupa'yı vurur“
BM Güvenlik Konseyi'ne 'harekete geç' çağrısı
BM Güvenlik Konseyi'ne 'harekete geç' çağrısı
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı
AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”
AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”
Macron'dan 'Suriye' açıklaması
Macron'dan 'Suriye' açıklaması
İsrail Yahudiler için Ağlama Duvarı'ndaki karma ibadet sahasını genişletiyor
İsrail Yahudiler için Ağlama Duvarı'ndaki karma ibadet sahasını genişletiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim