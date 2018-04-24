"Ruanda'da Soykırım Döneminden Kalma 4 Toplu Mezar Bulundu"

Ruanda’da 1994'teki soykırım sırasında yüzlerce insanın gömüldüğü 4 toplu mezar bulundu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kigali vilayetinin Gazaba bölgesinde soykırım döneminden kalma 4 toplu mezar bulundu.
Toplu mezarlardan yaklaşık 200 kişinin iskeleti çıkarıldı.
Soykırım mağdurlarının kurduğu çatı örgüt IBUKA'nın Başkanı Theogene Kabagambire, bölgede başka toplu mezarlar da olabileceğine işaret etti.
Ruanda'da 6 Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlatılan ve yaklaşık 100 gün süren soykırımda 800 bin kişi hayatını kaybetmişti.