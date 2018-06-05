Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde belediyeden skandal bir izin çıktı. Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcılar Perşembe günü iftar saatinde, Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar örgütü üyeleri, Perşembe günü iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.

ROTTERDAM BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL KARAR

Hollanda'daki diğer büyükşehirler, Pegida 'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi.

Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti.

Müslüman bir aileden gelen Abutalib, gösteri yapmanın temel bir yasal hak olduğunu vurguladı, Pegida'nın de bu kapsamda gösteri düzenleyebileceğini belirtti.

Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de, "göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi.

Pegida üyeleri, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, Perşembe akşamı bir araya gelecek. Aşırı sağcı grup, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek.

3 BELEDİYEDEN DAHA ÖNCE İZİN ÇIKMAMIŞTI

Pegida, Ramazan ayı boyunca Utrecht , Arnhem, Gouda, Lahey ve Rotterdam'daki camilerin önünde mangal partisi be domuz çevirme yapma kararı almıştı. Ancak Utrecht, Arnhem ve Gouda belediyeleri bu eyleme izin vermemişlerdi.

TÜRK VE MÜSLÜMAN ÖRGÜTLERİ ÇİÇEK BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak. "Hand in Hand (El ele) 010" adlı oluşumun öncülüğünde bir araya gelecek olan Pegida karşıtları, "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını açıkladı.

Pegida karşıtları, Laleli Camii'nin önündeki kaldırıma da tebeşirle ırkçılık karşıtı metinler yazacak. Hand in Hand 010 adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Pegida'nın eylemi, "Müslüman topluma yönelik bir hakaret ve kışkırtma" olarak değerlendirildi.