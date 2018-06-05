banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
191.703
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1612
EURO
5.3841
Bağış yalanı!
BAĞIŞ YALANI!
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest!

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde belediyeden skandal bir izin çıktı. Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcılar Perşembe günü iftar saatinde, Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.

Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest!

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde belediyeden skandal bir izin çıktı. Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcılar Perşembe günü iftar saatinde, Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.

05 Haziran 2018 Salı 23:17
Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest!

Rotterdam Belediyesi'nden Skandal İzin: Cami Önünde Domuz Çevirmek Serbest

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde belediyeden skandal bir izin çıktı. Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcılar Perşembe günü iftar saatinde, Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar örgütü üyeleri, Perşembe günü iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek.

ROTTERDAM BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL KARAR

Hollanda'daki diğer büyükşehirler, Pegida 'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi.

Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Fas  kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti.

banner277
Müslüman bir aileden gelen Abutalib, gösteri yapmanın temel bir yasal hak olduğunu vurguladı, Pegida'nın de bu kapsamda gösteri düzenleyebileceğini belirtti.

Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de, "göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi.

Pegida üyeleri, Türkiye  kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, Perşembe akşamı bir araya gelecek. Aşırı sağcı grup, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek.

3 BELEDİYEDEN DAHA ÖNCE İZİN ÇIKMAMIŞTI

Pegida, Ramazan ayı boyunca Utrecht , Arnhem, Gouda, Lahey ve Rotterdam'daki camilerin önünde mangal partisi be domuz çevirme yapma kararı almıştı. Ancak Utrecht, Arnhem ve Gouda belediyeleri bu eyleme izin vermemişlerdi.

TÜRK VE MÜSLÜMAN ÖRGÜTLERİ ÇİÇEK BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak. "Hand in Hand (El ele) 010" adlı oluşumun öncülüğünde bir araya gelecek olan Pegida karşıtları, "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını açıkladı.

Pegida karşıtları, Laleli Camii'nin önündeki kaldırıma da tebeşirle ırkçılık karşıtı metinler yazacak. Hand in Hand 010 adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Pegida'nın eylemi, "Müslüman topluma yönelik bir hakaret ve kışkırtma" olarak değerlendirildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tren Kazasında Ağır Yaralanan Kadının Önünde Selfie Çeken Adam Ülkede Büyük Tepki Çekti!
Tren Kazasında Ağır Yaralanan Kadının Önünde Selfie Çeken Adam Ülkede Büyük Tepki Çekti!
ABD'li Kadın, Evin Kedisini Döven Kocasını Öldürdü!
ABD'li Kadın, Evin Kedisini Döven Kocasını Öldürdü!
Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı!
Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı!
Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha mı Güvenli?
Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha mı Güvenli?
Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı!
Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı!
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi!
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi!
Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı!
Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı!
Dünyaca Ünlü Modacı Kate Spade Kendini Asarak İntihar Etti!
Dünyaca Ünlü Modacı Kate Spade Kendini Asarak İntihar Etti!
Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...
Trump ile Kim Jong-un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak...
Etiyopya'da Timsahın Saldırdığı Papaz Öldü!
Etiyopya'da Timsahın Saldırdığı Papaz Öldü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim