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Rosneft\'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi

St. Petersburg, 25 Mayıs 18 : Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin, ABD\'nin, İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı nedeniyle dünya petrol üretiminin yüzde 5\'inin yaptırım riski altına girdiğini belirterek,

Rosneft\'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi

St. Petersburg, 25 Mayıs 18 : Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin, ABD\'nin, İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı nedeniyle dünya petrol üretiminin yüzde 5\'inin yaptırım riski altına girdiğini belirterek,

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Rosneft\'ten Petrol Fiyatlarında Rekor Beklentisi

St. Petersburg, 25 Mayıs 18 : Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin, ABD\'nin, İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı nedeniyle dünya petrol üretiminin yüzde 5\'inin yaptırım riski altına girdiğini belirterek, "ABD\'nin güttüğü yaptırım politikası nedeniyle küresel petrol fiyatlarında yeni rekorlar görülebilir." dedi.
Seçin, Rusya\'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Değişim Çağında Küresel Ekonomi" adlı panelde, petrol piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Petrol fiyatlarında yaşanan artışın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasından ziyade yaptırımlardan ötürü yaşandığını savunan Seçin, "ABD Başkanı Donald Trump\'ın, İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı nedeniyle dünya petrol üretiminin yüzde 5\'i yaptırım riski altına girdi. İran etrafında şekillenen kriz, küresel petrol pazarlarının yeniden şekillenmesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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Hidrokarbon piyasalarına yönelik yaptırım politika ve ültimatomların, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağını vurgulayan Seçin, "Belirli bir süre sonra, ABD\'nin güttüğü yaptırım politikası nedeniyle küresel petrol fiyatlarında yeni rekorlar görülebilir." diye konuştu.
Rusya\'nın en büyük petrol şirketi Rosneft\'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde, petrol fiyatlarında görülen yükselişle birlikte, 2017\'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 598 artarak 81 milyar rubleye yükselmişti.
(AA/ÖZ/HÖ)
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