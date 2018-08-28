Rosie Huntington-Whiteley: Beni artık tatmin etmiyor

Model Rosie Huntington-Whiteley, PorterEdit dergisine poz verdi. Ünlü model, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Model Rosie Huntington-Whiteley, PorterEdit dergisine poz verdi. Yenilik yapmayı seven bir insan olduğunu belirten 31 yaşındaki model Rosie Huntington-Whiteley, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rosie Huntington-Whiteley, “Fotoğraf çektirmek artık beni tatmin etmiyor. Çünkü bu işi zaten yıllardır yapıyorum. Eğer çekimler ortak çalışmaya dayalı bir süreçte ilerlemiyorsa, ilgilenmiyorum. İlk 10 yılımda gerçekleştirdiklerimi tekrar tekrar yaşamak istemiyorum” dedi.

Huntington-Whiteley yaptığı açıklamalarda "Hiçbir zaman muhteşem bir cildim olmadı. Ama hamileliğim süresince bu durum tersine döndü." dedi.

Rosie ayrıca yasaların hala yeterince caydırıcı olmadığı için genç modellerin cinsel tacize uğramasının önüne geçilemediğini sözlerine ekledi.

Rosie Huntington-Whiteley'in Jason Statham ile birlikteliğinden bir çocuğu bulunuyor.