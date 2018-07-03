Ronaldo için flaş iddia!

Real Madrid'in Portekizli süperyıldızı Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus devreye girmişti. İspanyollar ise konuyla ilgili flaş bir gündem ortaya attı. Real Madrid yönetiminin 100 milyon Euro'ya transferi kabul edebileceğini yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşan ancak ligde beklenin altında kalan Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın takımdan ayrılmasının ardından bir yıldız ile yollar daha ayrılmak üzere...



Son olarak Dünya Kupası'nda Portekiz ile hayal kırıklığı yaşayan Cristiano Ronaldo, yeni sezonda farklı forma ile karşımıza çıkabilir.



Marca gazetesinin haberine göre, Portekizli süperyıldız yeni sezonda Juventus forması giyecek. Juventus'un bu transfer için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Real Madrid cephesinin de bu teklife olmulu baktığı iddia edildi.



Tarafların görüşmeye başladığı iki tarafın da olumlu olduğu gelen bilgiler arasında.