Romanya'da bir depodaki 73.5 kilo uranyum cevheri yok oldu

Romanya'nın kuzeyindeki Stei'de, radyoaktif maddelerin saklandığı bir depoda 73.5 kilo uranyum cevherinin yok olduğu bildirildi.

Nükleer faaliyetleri kontrol komisyonundan yapılan açıklamada, toplam 73.5 kilo uranyum cevheri ihtiva eden 3.5 metre uzunluğunda sekiz silindirin kaybolduğuna dair komisyona 26 Ekim'de bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, cevherin taş formunda ve düşük etkenli olduğu, çevreye radyasyon yayılma riskinin "son derece sınırlı" olduğu, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.