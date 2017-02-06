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06 Şubat 2017 Pazartesi 06:48

Romanya'daki Protestolar

Romanya'da, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerine tepki göstermek amacıyla günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolar bugün de devam etti.

Romanya'daki Protestolar
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HÜKÜMET BİNASI ÖNÜNDE TOPLANAN 200 BİNDEN FAZLA GÖSTERİCİ HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTEDİ

BAŞBAKAN GRİNDEANU, İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Bükreş, 6 Şubat 17 : Romanya'da, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerine tepki göstermek amacıyla günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolar bugün de devam etti.

Hükümetin tepkiler üzerine kararnameleri geri çekmesine rağmen, farklı şehirlerden başkent Bükreş'e akın eden 200 binden fazla kişi, ellerindeki Romanya, AB, NATO ve ABD bayraklarıyla hükümet binası önündeki protestolarını sürdürdü.

Sosyal medya üzerinden organize olan Rumenler, üzerinde "Size inanmıyoruz", "Haydut hükümet", "Hükümet istifa", "Temiz hükümet istiyoruz", "Romanya yolsuzluğa karşı" ve "Birlikteyiz" yazan dövizlerle hükümete tepkilerini bildirdi.

Çok sayıda çocuklu ailenin de katıldığı protestoda, göstericilere destek olan Bulgar halkına teşekkür için meydandaki bir binanın üzerine "Teşekkürler Bulgaristan" yazısı yansıtıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği protesto nedeniyle bölgedeki birçok cadde de araç trafiğine kapatıldı.

Günün erken saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen meydandaki protestoya destek veren göstericiler, gece yarısına doğru gruplar halinde meydanı boşaltmaya başladı.

Başkent Bükreş'in yanı sıra ülkenin diğer büyük şehirlerinde de protestolar düzenlendi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Bu arada, Başbakan Sorin Grindeanu da "Antena 3" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, milyonlarca seçmenin oyuyla yönetime geldiklerini ve hükümetin programını uygulamak için seçmenin güvenini aldıklarını ifade etti.

İstifasını gerektiren bir durum olmadığını vurgulayan Grindeanu, istifa etmeyeceğini söyledi.

Günlerdir devam eden protestoların ardından geri adım atan hükümet, bugün yaptığı toplantıda, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerini geri çekme kararı aldı. Kararnamelerin geri çekilmesine ilişkin karar, bugün Resmi Gazete'de de yayınlandı.

22 Ocak'ta başlayan protestolar nedeniyle daha önce İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu ve iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) yerel kadrolarından birçok isim istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in de desteklediği protestocular, beş yıldan az cezası kalan hükümlülerin affedilmesini öngören söz konusu değişikliklerin ülkede yolsuzluğu daha da artıracağını savunuyor.

Romanya'daki af tasarısı protestoları, ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından sonra organize edilen en geniş katılımlı protestolar olarak nitelendiriliyor.

(AA/AK/HA)

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