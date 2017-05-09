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09 Mayıs 2017 Salı 06:14

Romanya'da "elektrikli Çit" İle Ölüme Sebebiyete Hapis Cezası

Romanya'da bahçesine ördüğü elektrikli teller ile komşusunun ölümüne yol açan kişi 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Romanya'da 'elektrikli Çit' İle Ölüme Sebebiyete Hapis Cezası
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BAHÇESİNİN ETRAFINA ÇEKTİĞİ ELEKTRİKLİ ÇİTLE KOMŞUSUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİ 5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Bükreş, 9  Mayıs 17 : Romanya'da bahçesine ördüğü elektrikli teller ile komşusunun ölümüne yol açan kişi 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Alba Iulia Temyiz Mahkemesi, Alba bölgesindeki Poiana Vadului köyünde yaşayan 34 yaşındaki kişiyi, bahçesindeki hayvanları korumak için çektiği 220 voltluk elektrik tellerine uyarı asmadığı ve komşusu 69 yaşındaki kadının tellerdeki elektriğe kapılarak yaşamını kaybetmesine yol açtığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum etti.

Davanın temyiz mahkemesine intikal etmeden önce görüldüğü alt mahkeme de zanlının kazayla adam öldürdüğüne hükmetmişti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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