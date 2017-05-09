Romanya'da 'elektrikli Çit' İle Ölüme Sebebiyete Hapis Cezası

Alba Iulia Temyiz Mahkemesi, Alba bölgesindeki Poiana Vadului köyünde yaşayan 34 yaşındaki kişiyi, bahçesindeki hayvanları korumak için çektiği 220 voltluk elektrik tellerine uyarı asmadığı ve komşusu 69 yaşındaki kadının tellerdeki elektriğe kapılarak yaşamını kaybetmesine yol açtığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum etti.

BAHÇESİNİN ETRAFINA ÇEKTİĞİ ELEKTRİKLİ ÇİTLE KOMŞUSUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİ 5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ