Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Şubat 2017 Perşembe 07:13

Romanya'da Af Yasası Protestoları

Romanya'da af tasarısı ve ceza kanununda bazı değişiklikler öngören tasarının meclis tarafından onaylanmasının ardından yüz binlerce kişi gösteri düzenledi.

Romanya'da Af Yasası Protestoları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÜLKEDE YÜZ BİNLERCE KİŞİ AF YASASINI PROTESTO ETTİ

Bükreş, 2 Şubat 17 : Romanya'da af tasarısı ve ceza kanununda bazı değişiklikler öngören tasarının meclis tarafından onaylanmasının ardından yüz binlerce kişi gösteri düzenledi.

Dün geceki hükümet toplantısının ardından Adalet Bakanı Florin Iordache, yaptığı basın toplantısında, cezaevlerindeki binlerce kişinin affedilmesini ve ceza kanununda değişiklikler yapılmasını öngören tasarının meclis tarafından onaylandığını duyurdu.

Başkent Bükreş'teki hükümet binası önünde bir araya gelen on binlerce kişi, tasarının yasalaşmasını protesto etti.

Ülke genelinde de yüz binlerce kişi, af yasası ve ceza kanunundaki değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleye sekte vuracağını savunarak, hükümeti istifaya çağırdı.

Yolsuzlukla Mücadele Başsavcısı Laura Kovesi, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Ceza kanunundaki değişiklikler yolsuzlukla mücadeleye çok büyük zarar verecek. Tüm üst düzey memurlar, cezai sorumluluktan kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, komisyonun internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, Romanya'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini, yolsuzlukların üzerine gidilmesi, mücadelenin yavaşlatılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararın 10 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kanun, 5 yıldan az hapis cezası kalmış mahkûmların salıverilmesinin yanı sıra yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan cezası olan birçok politikacı ve kamu çalışanın affedilmesini içeriyor.

(AA/RU/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexıt Yasa Tasarısı'nda İlk Oylama Yapıldı Brexıt Yasa Tasarısı'nda İlk Oylama Yapıldı
Güney Afrika'da 94 Psikiyatri Hastası Kötü Şartlar Nedeniyle Öldü Güney Afrika'da 94 Psikiyatri Hastası Kötü Şartlar...
Google, Dünyanın En Değerli Markası Oldu Google, Dünyanın En Değerli Markası Oldu
Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı
San Francisco Trump'a Dava Açtı San Francisco Trump'a Dava Açtı
Bulgaristan'da Komünist Rejimin Kurbanları Anıldı Bulgaristan'da Komünist Rejimin Kurbanları Anıldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Brexıt Yasa Tasarısı'nda İlk Oylama Yapıldı
İngiltere Parlamentosunda, ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi...

Haberi Oku