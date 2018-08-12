Romanya'da hükümetin istifasını isteyenler sokaklarda

Romanya'da Cuma günü 400'den fazla kişinin yaralandığı hükümet karşıtı gösterilerden sonra başkent Bükreş ve diğer kentlerde binlerce kişi yeniden sokaklara çıktı.



Başkent Bükreş'te 40 bin kadar gösterici hükümet binalarının önünde toplanarak yolsuzlukla suçladıkları Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetini istifaya çağırdı. Protestocular, gösterilerde Romanya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı sallayıp vuvuzela çaldı. Kaloş, Sibin, Yaş ve Temaşvar'da da benzer gösteriler yapıldı.



Bükreş'te parlamento binası önünde 'Kronik yolsuzluk' ve geçim şartlarının protesto edildiği gösteriler bu kez olaysız geçti. Cuma günü 50 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde eylemciler polisle çatışmıştı.



Temmuz'da Cumhurbaşkanı Iohannis'in yolsuzlukları araştıran savcı Laura Codruta Kovesi'nin görevden alınmasını onaylaması büyük huzursuzluğa neden olmuştu. Iohannis'in, savcının görevden alınmasına onay vermesi için hükümetten baskı gördüğü belirtildi.



Bükreş'te geçen yıl hükümetin yolsuzluktan hüküm giyenlerin hapisten çıkmasını sağlayacak kararnamesinden sonra 150 bin kişi sokaklara dökülmüştü.



Bunun, 1989'da Romanya lideri Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinden sonra düzenlenen en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtiliyor.



