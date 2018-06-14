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Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!

İngiltere’nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden Rolls-Royce, iki yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!

İngiltere’nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden Rolls-Royce, iki yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

14 Haziran 2018 Perşembe 16:22
Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!

 İngiltere’nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden Rolls-Royce, iki yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada iki yıl boyunca şirketin Derby’deki merkezinde çalışan orta yönetici ve ofis çalışanları ağırlıklı olmak üzere toplam 4 bin 600 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.
Bu yılın sonuna kadar yaklaşık bin 500 kişinin işine son verilmiş olacağı bildirildi.

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Şirketin Üst Yöneticisi Warren East ise konuya ilişkin olarak, “Dünyaya öncülük eden teknolojimiz, dikkate değer kar ettiren bir büyüme potansiyeli sunuyor.” dedi.
East şirketin geleceğe dönük yatırımlarına devam ederken bir yandan da daha basit, hızlı ve işlevsel bir işletim modeli üzerinde çalıştığını belirtti.
East, “Günlük operasyonlarımızı iyileştirip, liderliğimizi güçlendirirken, bizi yavaşlatan karmaşıklığı azaltmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. 
 


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Son Güncelleme: 14.06.2018 20:29
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