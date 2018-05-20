Rohingya Müslümanları'nın ölümden açlığa kaçışı

Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Cox’s Bazaar bölgesinde bulunan kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, kamplarda yaşam mücadelesiveriyor. Bu koşullardan en çok etkilenenler ise çocuklar ve kadınlar oluyor. Cox's Bazaar bölgesindeki kamplarda su kuyularından su taşıyan çocuklar, kardeşlerinin bakımını üstlenip, bambu taşıyor. Çoğunluğu bambudan olan ve mutfakları olmayan barakalarda kalan Arakanlı Müslümanlar, yemeklerini de topladıkları bambuları yakarak saç üstünde pişiriyorlar. Kamplardaki merdivenlerin yapımında da bambudan yararlanılıyor. Kamplarda küçük çocukların çoğu giyecek kıyafetleri olmadığından çırılçıplak dolaşırken, kıyafetleri olanların ise ayaklarının çıplak olduğu görülüyor. Çocukların oyuncakları ise çamur, pet şişe ve bambudan yaptıkları oyuncaklardan oluşuyor.



Arakanlılar Cox's Bazaar'ın dışına çıkamıyorlar



Bölgedeki en büyük kamplar, Kutupalong ve Balukhali'de bulunankampları. Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre Nisan 2018'in ortalarından itibaren dokuz kampta ve yerleşim yerinde 781 binyaşıyor. Ayrıca kampların dışında kalan yaklaşık 117 bin kişi bulunuyor.Bangladeş devleti, Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların sığındıkları Cox's Bazaar bölgesinden ayrılmalarına müsaade etmiyor. Bölgede bulunan birçok kontrol noktasındaki görevliler, Arakanlı Müslümanların kamp alanının bulunduğu bölgenin dışına çıkmasına izin vermiyorlar. Bu nedenle Rohingyalı Müslümanlar'ın gıda, ilaç ve her türlü temel ihtiyaçları bölgeye yapılan yardımlarla karşılanıyor.