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Rogers: ABD, işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynuyor

Uluslararası yatırımcı Jim Rogers, ABD Hükümeti'nin enflasyon ve istihdam rakamlarını değiştirdiğini iddia ett

Rogers: ABD, işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynuyor

Uluslararası yatırımcı Jim Rogers, ABD Hükümeti'nin enflasyon ve istihdam rakamlarını değiştirdiğini iddia ett

08 Aralık 2011 Perşembe 11:44
Rogers: ABD, işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynuyor
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Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de işsizlik ve enflasyon oranlarının, haberlere yansıyanlardan daha kötü olduğunu savunan Uluslararası yatırımcı Jim Rogers, hükümetin metodolojide bazı değişiklikler yaparak, ekonominin gerçekte ne kadar kötü olduğunu gizlediğini söyledi.

"Hükümet yayınladığı rakamlarla gerçeği yansıtmıyor" diyen Rogers, hiçbir resmi kuruluştan tavsiye alınmaması gerektiğini, o verilere göre hareket edilirse iflas edilebileceğini belirtti.

ABD'nin resmi rakamlarına göre işsizlik oranı Kasım'da yüzde 9'dan yüzde 8.6'ya geriledi. Ancak hükümet de bu orandaki düşüşün istihdamdaki artıştan çok, iş arayanların sayısındaki azalmaya bağladı. Ne olursa olsun, işsizlik oranlarının bu gösterilenlerin çok daha üzerinde olduğunu söyleyen Rogers, hükümetin işsizlik verilerinin daha iyi görünmesi için değişiklikler yaptığını, şayet bağımsız kaynaklar kullanılırsa, bu rakamların çok daha fazla soruna işaret edeceğini savundu.

Son Güncelleme: 08.12.2011 11:44
Anahtar Kelimeler:
Rogers: ABDIşsizlik Ve Enflasyon Rakamlarıyla Oynuyor
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