Rockefeller Sanat Koleksiyonu Açık Artırmayla Satılacak

Amerikalı milyarder iş adamı David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller'ın resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonu, New York'taki Christie's müzayede evinde açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Christie's müzayede evinden yapılan açıklamada, koleksiyonun 19. ve 20. yüzyıl resim sanatı örneklerinin yer aldığı ilk bölümünün mezatının bu akşam yapılacağı belirtildi.

Bugün satışa çıkarılacak eserler arasında Pablo Picasso, CaludeMonet, Paul Gauguin ve HenriMatisse gibi Avrupalı ressamların başyapıtları yer alıyor.



Müzayedenin yarınki bölümünde ise Willem de Kooning, Edward Hopper, John SingerSargent ve Georgia O'Keeffe gibi Amerikalı modernist ressamların eserleri yer alacak.

NAPOLYON'UN TATLI TABAĞI

Sonraki gün ise çiftin mobilya, seramik ve dekorasyon parçalarının açık arttırmaya çıkarılması planlanıyor. Bunlar arasında Napolyon'un kullandığı bir seramik tatlı tabağının olduğu kaydediliyor.

Müzayede evi, satışlardan 500 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesini bekliyor. Satış gelirleri Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında dağıtılacak.

StandardOil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller 2017 yılında 101 yaşında hayatını kaybetmiş.