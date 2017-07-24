FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23

Rock Yıldızının Evinde Andy Warhol Tablosu Bulundu

Pop Art sanat akımının öncüsü Andy Warhol'a ait kayıp serigrafi baskı tablo, Amerikalı rock müzik sanatçısı Alice Cooper'ın evinde ortaya çıktı.

Rock Yıldızının Evinde Andy Warhol Tablosu Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Pop Art sanat akımının öncüsü Andy Warhol'a ait kayıp serigrafi baskı tablo, Amerikalı rock müzik sanatçısı Alice Cooper'ın evinde ortaya çıktı.

The Guardian gazetesindeki habere göre, Warhol'un "Ölüm ve Felaket" adını verdiği serigrafi dizisi içinde yer alan "Küçük Elektrikli Sandalye" adlı kırmızı baskı tablo, Cooper'ın evinin ardiyesinde tuttuğu 1970'li yıllardan kalma turne malzemeleri arasında bir ruloya sarılı halde bulundu.

Cooper'ın menajeri Shep Gordon, müzisyenin, Warhol'un 1970'lerin başında yaptığı tabloyu konserlerinde sahne şovunun parçası olarak kullanmak üzere satın aldığını ve eserin diğer sahne malzemeleri arasında unutulup kaldığını söyledi.

Eserin yeşil baskı versiyonu, Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen 2015'teki açık artırmada 11,6 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Cooper'ın evinde ortaya çıkan eserde Warhol'un imzası olmadığı, bu nedenle daha düşük bir rakama satılabileceği belirtiliyor.

Andy Warhol Görsel Sanatlar Vakfı, 2011'de yeni ortaya çıkan eserlerin özgünlüğünü onaylamayı bıraktığını açıklamıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Özel Temsilcisi "Tansiyonu Düşürmek" İçin İsrail'e Gidecek Trump'ın Özel Temsilcisi "Tansiyonu Düşürmek"...
O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e Yükseldi O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e...
AB'den Türkiye İle İlişkilerde Diyalog Çağrısı AB'den Türkiye İle İlişkilerde Diyalog Çağrısı
Viyana’da Terör Alarmı Viyana’da Terör Alarmı
Maldivler'de Ordunun Parlamentoya Kilit Vurduğu İddia Edildi Maldivler'de Ordunun Parlamentoya Kilit Vurduğu...
İsviçre’de Saldırı: 5 Yaralı İsviçre’de Saldırı: 5 Yaralı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Trump'ın Özel Temsilcisi "Tansiyonu...

Haberi Oku