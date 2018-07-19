Robot Sofıa Gürcistan'da

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve tarihe, nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak geçen Sophia, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gazeteciler ve vatandaşların karşısına çıktı.

Gürcistan Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi (OGP) için başkent Tiflis'e getirilen robot Sofia çeşitli programlara katıldı.

İlk önce basın mensuplarının karşısına çıkan Sofia, gazetecileri Gürcü dilinde selamladı.

Sofia, Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında 2 gün önce meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Gürcü halkına taziyelerini iletti.

Daha sonra 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi'nin açılış törenine katılan Sofia, burada da bir konuşma yaptı.

Sofia, son olarak Gürcistan Adalet Bakanlığına bağlı ve günde 11 bin kişiye hizmet veren Kamu Hizmet Binası'nı ziyaret etti.

Binlerce kişiye hizmet verdiği için halkla burada görüşmeyi tercih ettiğini belirten Sofia, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sofia, Hong Kong merkezli HansonRobotics şirketi tarafından geliştirilmişti.