banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94497
ALTIN
238.859
DOLAR
6.1989
STERLİN
8.0640
EURO
7.1305
Bilir tutuklu yargılanacak
BİLİR TUTUKLU YARGILANACAK
CAS davası sonuçlandı
CAS DAVASI SONUÇLANDI
Katil Lord Ağır cezaya sevk edildi
KATİL LORD AĞIR CEZAYA SEVK...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282

“Robin Hood” Bankacı Zenginlerin Hesabından Yoksullara 1 Milyon Euro Aktardı

“Robin Hood” Bankacı Zenginlerin Hesabından Yoksullara 1 Milyon Euro Aktardı

04 Ekim 2018 Perşembe 16:11
“Robin Hood” Bankacı Zenginlerin Hesabından Yoksullara 1 Milyon Euro Aktardı

İtalya'nın kuzeyindeki bir kasabada banka müdürlüğü yapan bir adamın, zengin müşterilerin hesaplarından yoksulların hesaplarına 1 milyon euro aktardığı ortaya çıktı.

Dolomiti dağlarındaki Forni di Sopra kasabasında Banca di Carnia e Gemonese'de yıllardır müdürlük yapan Gilberto Baschiera, İtalya'da mali krizin etkisini hissettirmeye başlamasından sonra "emeklileri ve gençleri yalnız bırakan sisteme isyan etti".

2009 yılında bir müşterinin kredi başvurusu banka tarafından reddedilince Baschiera, duruma müdahale etmeye karar verdi. Bu tarihten itibaren, kredi başvurusu reddedilen ya da maddi durumu kötü olan banka müşterilerinin hesaplarına azar azar para aktarmaya başladı.

Mahkemede verdiği ifadeye göre Baschiera, bu şekilde maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görüneceğini ve kredi almaya hak kazanacaklarını hesaplıyordu. Bu krediler çıktıktan sonra da aldığı parayı sahiplerine iade etmeyi planlıyordu.

Ancak bazı krediler çıkmayınca ve bazı müşteriler de "ödünç" parayı iade etmeyince Baschiera'nın sistemi açık vermeye başladı.

İtalyan basını tarafından "Robin Hood bankacı" olarak adlandırılan Baschiera 7 yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde parayı zenginlerin hesaplarından alıp fakirlere aktardı.

7 yılın sonunda yakayı ele veren Baschiera hakkında görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

“GÖREVİMİZ YALNIZCA BİRİKİM KORUMAK DEĞİL MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK”

Baschiera, mahkemeyle iş birliği yapması ve kendi zimmetine para geçirmemiş olması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi ve bu ceza tecil edildi.

Ancak Baschiera bankadaki işinden kovuldu ve evine el konuldu.

Corriere della Sera gazetesinde konuşan 50 yaşındaki eski banka müdürü, "Her zaman, görevimizin yalnızca müşterilerin birikimlerini korumak değil aynı zamanda ihtiyacı olanların yardımına koşmak olduğunu düşünmüşümdür" dedi.

Baschiera'nın avukatı da "Güç durumdaki ya da banka kredisi alamayan müşterilere yardım etmek istiyordu" diye konuştu.

Baschiera, olay ortaya çıkınca hesaplarından para aldığı müşterileri tek tek arayıp bunu neden yaptığını anlatmış. Ancak şimdi, geçmişe dönebilse aynı şeyi yapmayacağını söylüyor.

Yardım ettiği bazı müşterilerin olay ortaya çıkınca kendisine destek vermediğinden şikayet eden Baschiera, "Bazıları hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Yardım ettiğim kişilerden bile dayanışma görmedim. Bir daha aynı şeyi yapmazdım. Çok büyük bedel ödedim" diyor.

 

Son Güncelleme: 04.10.2018 19:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eınsteın'ın Tanrı'nın Varlığını Reddettiği Mektubu Açık Artırmaya Çıkıyor
Eınsteın'ın Tanrı'nın Varlığını Reddettiği Mektubu Açık Artırmaya Çıkıyor
259 Kişi “Selfıe” Çekerken Hayatını Kaybetti
259 Kişi “Selfıe” Çekerken Hayatını Kaybetti
Dünya Bankası Ekonomistinden “Sosyal Yatırım“ Mesajı
Dünya Bankası Ekonomistinden “Sosyal Yatırım“ Mesajı
Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti
Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti
Kaçak Rumen Siyasetçi Kosta Rika'da Yakalandı
Kaçak Rumen Siyasetçi Kosta Rika'da Yakalandı
Sürgündeki Muhalefet Lideri Maldivler'e Döndü
Sürgündeki Muhalefet Lideri Maldivler'e Döndü
Yunanistan'dan Bulgaristan’a Doğru Düzensiz Göçte Artış
Yunanistan'dan Bulgaristan’a Doğru Düzensiz Göçte Artış
Hindistan, Arakanlı Müslümanları Sınır Dışı Ediyor
Hindistan, Arakanlı Müslümanları Sınır Dışı Ediyor
ABD'den Hindistan'a Yaptırım Uyarısı
ABD'den Hindistan'a Yaptırım Uyarısı
Endonezya’daki Depremde Binlerce Kişi Enkaz Altında
Endonezya’daki Depremde Binlerce Kişi Enkaz Altında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim