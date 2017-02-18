Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Şubat 2017 Cumartesi 08:57

Robert De Niro'dan Medyaya 100 Bin Dolar Ödül Teklifi...

ABD'li ünlü aktör Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti.

Robert De Niro'dan Medyaya 100 Bin Dolar Ödül Teklifi...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

New York, 18 Şubat 17 : ABD'li ünlü aktör Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti.

De Niro, Washington'da katıldığı bir panelde, ABD'deki çocuk aşılarının güvenilirliğini sorguladı.

Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde "timerosal" kullanımının otizme neden olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkati çeken Robert De Niro, bu konuda "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

De Niro, oğlu Elliot'ın timerosal içeren KKK aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını ileri sürüyor.

Ünlü aktör, bazı aşılama türlerinin çocuklarda otizme yol açtığını iddia eden Andrew Wakefield'ın yönetmenliğini üstlendiği "Vaxxed" adlı belgesele de destek vermişti.

Ancak belgesel "aşı karşıtı olmakla" eleştirilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'ndeki belgeselin gösterimi iptal edilmişti.

(AA/GÖZ/SEL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Afrika'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 6 Ölü Güney Afrika'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 6 Ölü
Fransa’dan Brexit Uyarısı... Fransa’dan Brexit Uyarısı...
Gürcistan'da Televizyon Kanalı Protesto İçin Ekranını Kararttı Gürcistan'da Televizyon Kanalı Protesto İçin Ekranını...
Japonya’nın Yarısı Sekssiz Evlilik Yaşıyor Japonya’nın Yarısı Sekssiz Evlilik Yaşıyor
Beyrut-Atina Uçağına Asılsız Bomba İhbarı Beyrut-Atina Uçağına Asılsız Bomba İhbarı
İspanya'da Prenses Crıstına'ya Para, Eşine Hapis Cezası İspanya'da Prenses Crıstına'ya Para,...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Güney Afrika'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 6...
Güney Afrika'nın Durban kentinde bulunan deniz üssünde metan gazından zehirlenen 6 kişi hayatını kaybetti....

Haberi Oku