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Robert Gorter Tedavi Yöntemi

Robert Gorter Tedavi Yöntemi

Robert Gorter Tedavi Yöntemi

Robert Gorter Tedavi Yöntemi

16 Aralık 2017 Cumartesi 19:44
Robert Gorter Tedavi Yöntemi
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Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, hastalarının vücut ısılarını yükselterek kanser hücrelerini öldürüyor.

İstanbul ‘da Türk hastalarıyla biraraya gelen Gorter’ın tedavisi, artık tüm dünyada kabul gören bir yöntem.

Cologne Tıp Merkezi Doktoru Robert Gorter tedavi yöntemi hakkında şunları söyledi:

“Vücut ısısını 42-43 dereceye yükseltiyoruz. Hasta yüksek ısı makinesinin içine alınıyor böylece bağışıklık sistemi uyarılıyor. Ardından D hücreleri veriliyor. Bu hücreler basit bir iğne ile bazen daha etkili olması için damar yolu ile tümörlü alana veriliyor. Üç saatte bütün vücuda yayılıyor.”

Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, bu tedaviyi ilk kendisinde denemiş.

Robert Gorter; “40 sene önce bana da kanser teşhisi konmuştu. Vücut ısımı yükselterek tedavi uyguladım. Haftada 2 gün 42 derecelik sıcak suyun bulunduğu bir küvete giriyordum” diye konuştu.

Tedavi, haftada iki seans olmak üzere 24 hafta uygulanıyor.

Ancak bazı hastalar için 12 hafta da yeterli.

Alman doktorun Türk hastaları da gördükleri tedaviden memnun.

Cilt Kanseri Hastası; “Bir yıl boyunca kemoterapi aldım. İki ay boyunca radyoterapi aldım ama bunlardan hiçbir sonuç alınmadı. Bu tedaviye başladım. İki aydır bu tedaviyi alıyorum. İki ay sekiz haftalık bir sürede iki aşı oldu. Yararlarını gördüm” dedi.

Meme Kanseri Hastası bir kişi ise; “Bu tedavi yöntemiyle tanıştım basın yoluyla öğrendim. Ben 4-4,5 ay kadar kaldım ama 4 aşıyı aldıktan sonra 1 -1 buçuk ay kadar tekrar Türkiye ‘ye dönüş yaptım”diye konuştu.

Robert Gorter, doktor eşliğinde olmadan bu yöntemin uygulanmaması gerektiğinin de özellikle altını çiziyor.

UYARI! SAKIN SİZ BU YÖNTEMİ DENEMEYİN! Doktorlardan yardım alınız..

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Kaynak: TRT Haber

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