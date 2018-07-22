Rita Ora'dan seksi tatil pozları

27 yaşındaki güzel şarkıcı Rita Ora, Barbados'ta lüks bir yatta tatil yapıyor.

Şarkıcı Rita Ora, Barbados'ta arkadaşları ile tatil yapıyor. Barbados açıklarına demirledikleri lüks yatta bol bol güneşlenen Rita Ora, takipçilerini de unutmadı. Metalik bikinisiyle fit vücudunu sergileyen fotoğraflar çeken 27 yaşındaki şarkıcı, bol bol paylaşım yaptı. Ora'nın cesur paylaşımları yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora'nın Instagram'da 13.6 milyon takipçisi bulunuyor.