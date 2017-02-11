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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Rio Olimpiyatları'ndan Geriye Harabe Kaldı

Tarihi Maracana Stadı'nın da aralarında yer aldığı Rio Olimpiyat Oyunları için hazırlanan birçok spor merkezi ve tesis, organizasyonun üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen harabeye döndü.

Rio Olimpiyatları'ndan Geriye Harabe Kaldı
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BREZİLYA'DA YAŞANAN EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE RİO OLİMPİYAT OYUNLARI İÇİN HAZIRLANAN BİRÇOK SPOR MERKEZİ VE TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TARİHİ MARACANA STADI'NIN KOLTUKLARI VE ÇİMLERİ SÖKÜLEREK YAĞMALANDI

Ankara, 11 Şubat 17 : Tarihi Maracana Stadı'nın da aralarında yer aldığı Rio Olimpiyat Oyunları için hazırlanan birçok spor merkezi ve tesis, organizasyonun üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen harabeye döndü.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ülkede son dönemde yaşanan rekor düzeydeki ekonomik kriz, birçok alanda olduğu gibi sporu da olumsuz yönde etkiledi.

Rio de Janeiro kentinde geçen ağustos ayında düzenlenen olimpiyat oyunları sırasında açılan birçok spor merkezi ve yenilenen statlar, gereken önlemlerin alınamaması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Oyunların kapanış ve açılış seremonilerinin gerçekleştiği tarihi Maracana Stadı'nın koltukları ve çimleri sökülerek yağmalandı. Rio Belediyesi tarafından stadın ödenmeyen elektrik faturası tutarı 1 milyon doları aşarken, bu nedenle tesiste ışıklar bile açılamıyor.

Ülke basınına açıklamalar yapan Maracana Stadı yetkilisi Daelcio de Freitas, "Stadın zemini ve koltuklarının yağmalanması tek sorun değil. Bizi en çok endişelendiren konu, stat çatısının da sökülmeye çalışılması halinde ortaya çıkabilecek hayati tehlikeler." ifadelerini kullandı.

Oyunların ardından boşaltılan Olimpiyat Parkı'nda yer alan spor salonları, tenis merkezleri ve golf sahalarının da kaderine terk edilerek çürümeye bırakıldığı belirtildi.

Ülkedeki ekonomik durgunluğun halkın alım gücünü etkilemesi nedeniyle açık kalan spor merkezlerine talep olmadığı ve kısa sürede kapatıldığı da vurgulandı.

(AA/AK/HÖ)

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