Rıdvan Dilmen'den sürpriz karar

Özellikle AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile girdiği tartışmalar sonrası bomba haber bugün geldi. Dilmen Sabah ve Fotomaç'taki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

NTV'de futbol yorumları yapan Rıdvan Dilmen, Sabah ve Fotomaç gazetelerindeki görevlerinden ayrıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"1,5 yıldır yazılarımla görev aldığım Sabah ve Fotomaç gazetelerinden 6 Aralık 2011 tarihi itibariyle ayrılıyorum. Turkuvaz grubu yöneticilerine ve çalışanlarına, bana sayfalarında yer verdikleri için teşekkür ederim. Değerli okurlarımın ve izleyenlerimin NTV, NTV Spor ve Star TV'deki yorumlarımla karşılarında olacağım."