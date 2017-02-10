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10 Şubat 2017 Cuma 16:42

Richard Gere, Trump'ı Eleştirdi

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Richard Gere, ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacı politikasını eleştirdi.

Richard Gere, Trump'ı Eleştirdi
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ÜNLÜ AKTÖR GERE: "TRUMP'IN YAPTIĞI EN KÖTÜ ŞEY, İKİ KELİMEYİ ALIP BİRLEŞTİRMESİ. SIĞINMACI VE TERÖRİST. ONUN İÇİN BU İKİ KELİME AYNI"

Berlin, 10 Şubat 17 (.): ABD'li ünlü sinema oyuncusu Richard Gere, ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacı politikasını eleştirdi.

Gere, Almanya'da düzenlenen 67. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) bu akşam gösterilecek olan ve kendisinin de rol aldığı "The Dinner" filminin tanıtım toplantısında, ABD'de nefrete dayalı çok sayıda suç işlendiğini belirtti.

Bu sayının Trump'ın seçim kampanyasıyla daha da arttığını ifade eden Gere, "Maalesef korkuyu körükleyen siyasi liderlerimiz var. Bu korku insanları korkunç şeyler yapmaya sevk ediyor." dedi.

İnsanlarla nasıl konuşulduğuna dikkat etmek gerektiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Trump'ın yaptığı en kötü şey, iki kelimeyi alıp birleştirmesi. Sığınmacı ve terörist. Onun için bu iki kelime aynı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’deki insanların birçoğunun da artık bu şekilde düşündüğünü savunan Gere, "Geçmişte sığınmacı ilgilenilmesi gereken, yardım edilmesi istenen ve iltica hakkı verilmesi gereken biriydi. Şimdi sığınmacılardan korkuyoruz. Söz konusu iki kelimenin bir araya getirilmesi en büyük suç." ifadelerini kullandı.

Gere, insanların bu dünyada birlikte yaşadığını vurgulayarak, insanların kucaklaşması, birbiriyle geçinmesi ve birbirini sevmesi gerektiğini kaydetti.

Festivalde “Altın Ayı” ödülü için yarışan Oren Movermann'ın “The Dinner” filminin dünya prömiyeri bu akşam Berlinale kapsamında yapılacak.

(AA/ÖK)

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