Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112122
ALTIN
174.823
DOLAR
4.0406
STERLİN
5.6907
EURO
4.9882
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
TECAVÜZCÜYE 9 YIL HAPİS CEZASI
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Ogundana teminata bağlandı
OGUNDANA TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Rezalet… Tecavüz etmeleri için kızını gönderdi

Hindistan'da mide bulandıran bir tecavüz vakası yaşandı. Ellili yaşlarında olduğu açıklanan bir adam, kızını, tecavüz etmeleri için arkadaşlarıyla bir eve kapattı.

Rezalet… Tecavüz etmeleri için kızını gönderdi

Hindistan'da mide bulandıran bir tecavüz vakası yaşandı. Ellili yaşlarında olduğu açıklanan bir adam, kızını, tecavüz etmeleri için arkadaşlarıyla bir eve kapattı.

20 Nisan 2018 Cuma 00:15
Rezalet… Tecavüz etmeleri için kızını gönderdi

Hindistan’da ellili yaşlarında olduğu ifade edilen bir adam, 35 yaşındaki kızını, tecavüz etmeleri için arkadaşlarına verdi. Arkadaşlarını ve kızını bir eve bırakan cani baba, arkadaşlarının 18 saat boyunca kızına tecavüz etmelerine göz yumdu. Olay, kadının kapatıldığı evden kaçarak annesinin yanına kaçmasıyla gün yüzüne çıktı.

banner223
Mide bulandıran saldırıyla ilgili olarak sahte doktor olduğu açıklanan bir tecavüzcü yakalanırken, kadının babası ise halen aranıyor.

Öte yandan cani babanın daha önce de kızıyla ensest ilişki yaşadığı iddiasıyla yerel mahkemelerce yargılandığı ve hapis cezası aldığı, Şubat ayında ise kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu
4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu
Uganda Devlet Başkanı oral seksi yasaklayacak: Ağız yemek yemek içindir
Uganda Devlet Başkanı oral seksi yasaklayacak: Ağız yemek yemek içindir
Belçika'da işsizlere son teknoloji
Belçika'da işsizlere son teknoloji
Nijerya'da Hava Kirliliğine Karşı Protesto
Nijerya'da Hava Kirliliğine Karşı Protesto
Nisan ayı çok sıcak geçiyor
Nisan ayı çok sıcak geçiyor
Küba'da castro dönemi bitti!
Küba'da castro dönemi bitti!
Mısır Ve Yunan Savunma Bakanları Askeri İş Birliğini Görüştü
Mısır Ve Yunan Savunma Bakanları Askeri İş Birliğini Görüştü
Kenya'da 23 kilo eroin yakalandı!
Kenya'da 23 kilo eroin yakalandı!
Yunan Yargısından Darbeciye Geçici Serbestlik
Yunan Yargısından Darbeciye Geçici Serbestlik
Edirne'de yakalanan 2 Asker için AP'den serbest bırakın çağrısı!
Edirne'de yakalanan 2 Asker için AP'den serbest bırakın çağrısı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim