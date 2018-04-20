Rezalet… Tecavüz etmeleri için kızını gönderdi

Hindistan’da ellili yaşlarında olduğu ifade edilen bir adam, 35 yaşındaki kızını, tecavüz etmeleri için arkadaşlarına verdi. Arkadaşlarını ve kızını bir eve bırakan cani baba, arkadaşlarının 18 saat boyunca kızına tecavüz etmelerine göz yumdu. Olay, kadının kapatıldığı evden kaçarak annesinin yanına kaçmasıyla gün yüzüne çıktı.

Mide bulandıran saldırıyla ilgili olarak sahte doktor olduğu açıklanan bir tecavüzcü yakalanırken, kadının babası ise halen aranıyor.

Öte yandan cani babanın daha önce de kızıyla ensest ilişki yaşadığı iddiasıyla yerel mahkemelerce yargılandığı ve hapis cezası aldığı, Şubat ayında ise kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.