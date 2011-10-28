Resmi Geçit Törenleri İptal Edildi

Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri, Türkiye’de pazar gün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle KKTC’de de iptal edildi.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Beniz Uluer Kaymak tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Van ili ve çevresinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem felaketi

nedeniyle yarın yapılacak Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri, Başbakanlık genelgesiyle KKTC’de de iptal edildi.

Kutlamaların sadece Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’nin saat 09.00’daki tebrik kabulü ve saat 09.30’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni şeklinde icra edileceği kaydedildi.

İLÇELERDE

İlçelerde de sadece çelenk koyma törenleri gerçekleşecek. Çelenk koyma törenlerini daha önce açıklandığı saatlerde icra edilecek. İlçelerde resmi geçit törenleri iptal edildi.