Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Resmi Geçit Törenleri İptal Edildi

Çelenk koyma törenlerini daha önce açıklandığı saatlerde icra edilecek

Resmi Geçit Törenleri İptal Edildi

Çelenk koyma törenlerini daha önce açıklandığı saatlerde icra edilecek

28 Ekim 2011 Cuma 14:45
Resmi Geçit Törenleri İptal Edildi
banner238

Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri, Türkiye’de pazar gün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle KKTC’de de iptal edildi.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Beniz Uluer Kaymak tarafından yapılan açıklamaya göre,  Türkiye Cumhuriyeti’nin Van ili ve çevresinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem felaketi

nedeniyle yarın yapılacak Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri, Başbakanlık genelgesiyle KKTC’de de iptal edildi. 

Kutlamaların sadece Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’nin saat 09.00’daki tebrik kabulü ve saat 09.30’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni şeklinde icra edileceği kaydedildi.

İLÇELERDE

İlçelerde de sadece çelenk koyma törenleri gerçekleşecek. Çelenk koyma törenlerini daha önce açıklandığı saatlerde icra edilecek. İlçelerde resmi geçit törenleri iptal edildi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 14:45
Anahtar Kelimeler:
Tören29 EkimÇelenk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim