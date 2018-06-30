Rekortmen atlet vefat etti

Kariyeri boyunca birçok önemli rekora imza atan olimpiyat madalyalı Polonyalı kadın atlet Irena Szewinska, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Polonya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Szewinska'nın başkent Varşova'da vefat ettiği belirtildi.

Kadın atletizminin en önemli figürleri arasında yer alan Irena Szewinska, kariyeri boyunca 3'ü altın olmak üzere 7 olimpiyat madalyası ve 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Irena Szewinska, 100, 200 ve 400 metrede döneminin dünya rekorunu kırdı ve bunu başaran tek sporcu olarak tarihe geçti.

400 metre engellide 50 saniyenin altına düşen ilk kadın atlet konumundaki Polonyalı sporcu, kariyeri boyunca 10 dünya rekoruna imza atarak, 1960 ve 1970'li yıllara damga vurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da atletizm camiasının çok önemli bir sporcuyu kaybettiğini vurgulayarak, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi

