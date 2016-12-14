Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 08:36

Rejim Güçleri Halep'teki Ateşkesi İhlal Ederek Saldırıya Geçti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran komutasındaki Şii milisler, doğu Halep bölgesinde sağlanan ateşkesi ihlal ederek kuşatma altındaki bölgeyi ağır silahlarla vurmaya başladı.

Rejim Güçleri Halep'teki Ateşkesi İhlal Ederek Saldırıya Geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ 6 KM’LİK YERLEŞİM ALANINA TOP VE HAVAN MERMİSİ YAĞIYOR

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran komutasındaki Şii milisler, doğu Halep bölgesinde sağlanan ateşkesi ihlal ederek kuşatma altındaki bölgeyi ağır silahlarla vurmaya başladı.

Halen kent merkezinin doğusunda kuşatma altındaki bölgede bulunan AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin bulunduğu cephe hatlarından 10.30 sularında top ve havan atışları başladı.

Muhaliflerin kontrolündeki 6 kilometrekarelik yerleşim alanının farklı noktalarına, son 40 dakika içerisinde onlarca top ve havan mermisi düştü.

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün 19.00 sularında sağlanan ateşkesten sonra saldırılar durmuştu.

Ateşkes ile kuşatma altındaki sivil ve silahlı muhaliflerin tahliyesini öngören mutabakat, bölgeden ilk etapta yaralıların, ardından sivillerin ve silahlı muhalif grupların güvenli biçimde İdlib iline nakledilmelerini öngörüyordu.

Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Rejim GüçleriHalep
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da Savaş Uçağı Düştü Libya'da Savaş Uçağı Düştü
Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı Yapılması Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı...
Musul'daki İntihar Saldırısı Musul'daki İntihar Saldırısı
Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen Saldırı Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen...
ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi 6 Ayın Zirvesinde ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi 6 Ayın Zirvesinde
Fransa'dan Lübnan'a Destek Fransa'dan Lübnan'a Destek
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Libya'da Savaş Uçağı Düştü

Haberi Oku