Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Rehine Krizi Kanlı Bitti

Avustralya'nın Sidney kentindeki rehine krizinde polis, silahlı kişinin rehineleri tuttuğu kafeye operasyon düzenledi.

Rehine Krizi Kanlı Bitti

Avustralya'nın Sidney kentindeki rehine krizinde polis, silahlı kişinin rehineleri tuttuğu kafeye operasyon düzenledi.

16 Aralık 2014 Salı 07:46
Rehine Krizi Kanlı Bitti
banner238
 Ağır silahlarla donatılmış polis ekiplerinin kafeye baskın düzenlediği sırada olay yerinden büyük bir patlama sesi duyuldu. Yaklaşık 16 saattir olay yerinde bekleyen gazeteciler; bazı rehinelerin kaçtığı, bazılarının ise sağlık görevlileri tarafından yaralı olarak kafeden çıkarıldığı dakikaları an ve an görüntüledi.

Avustralya basını, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölenler arasında kafedekileri rehin alan İranlı Man Haron Monis'in de olduğu belirtildi.
Kafedekileri rehin alan silahlı kişinin kimliği saat 16.00 sularında belli olmuştu. Reuters, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş olan Man Haron Monis isimli kişinin, İranlı bir mülteci olduğunu bildirdi. Kendini şeyh olarak tanımlayan 49 yaşındaki Monis, yurt dışında ölen Avustralyalı askerlerin ailelerine gönderdiği nefret mektuplarıyla tanınıyor.
Son Güncelleme: 16.12.2014 07:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim