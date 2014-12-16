Rehine Krizi Kanlı Bitti

Ağır silahlarla donatılmış polis ekiplerinin kafeye baskın düzenlediği sırada olay yerinden büyük bir patlama sesi duyuldu. Yaklaşık 16 saattir olay yerinde bekleyen gazeteciler; bazı rehinelerin kaçtığı, bazılarının ise sağlık görevlileri tarafından yaralı olarak kafeden çıkarıldığı dakikaları an ve an görüntüledi.Avustralya basını, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölenler arasında kafedekileri rehin alan İranlı Man Haron Monis'in de olduğu belirtildi.Kafedekileri rehin alan silahlı kişinin kimliği saat 16.00 sularında belli olmuştu. Reuters, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş olan Man Haron Monis isimli kişinin, İranlı bir mülteci olduğunu bildirdi. Kendini şeyh olarak tanımlayan 49 yaşındaki Monis, yurt dışında ölen Avustralyalı askerlerin ailelerine gönderdiği nefret mektuplarıyla tanınıyor.