Reggae Artık Dünya Kültür Mirası





Mauritius, 29 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Bob Marley gibi sanatçılar aracılığıyla dünya çapında üne kavuşan Karayip ülkesi Jamaika\'ya özgü Reggae müziği Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne dahil etti.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Mauritius’ta yapılan açıklamada bu müzik türünün özel ve korunması gerken bir tür olduğunu belirtildi.Açıklamada ayrıca Reggae müziğin adaletsizlik, direniş, sevgi ve insanlık meseleleri hakkındaki uluslararası söylemlere katkısının görmezden gelinemeyeceğine değinildi.1960\'larda ortaya çıkan Reggae müzik, 130\'un üzerinde plağı ve yüzlerce şarkısı olan Jamaikalı şarkıcı Bob Marley sayesinde popüler hale gelmiş ve tüm dünyaya yayılmıştı.ABD\'de ve İngiltere\'de ise özellikle İkinci Dünya Savaşı\'ndan sonra çok sayıda Jamaikalı göçmenin gelmesi sonucu popüler olmuştu.Karayipler Adası Kültür Bakanı Olivia Grange, "Reaggae müzik Jamaikalı. Bu tür bizim yarattığımız ve ardından bütün dünyaya yayılan bir tür" açıklamasını yaptı.Karayip, Kuzey Amerika ve Latin ezgilerinden esintiler taşıyan Jamaica müziği zamanla Neo-Afrika müzikal formları ile soul, ritim ve blues gibi Kuzey Amerika türlerinin etkisine girerek ska, rocksteady gibi yeni türleri ve ardından Reggae müziği ortaya çıkardı.İnanç, aşk, barış, yoksulluk ve eşitsizlik gibi temaları barındıran protest müzik Reggae, 1970\'lerden itibaren Bob Marley gibi sanatçılar aracılığıyla dünya çapında üne kavuştu.(AA/SPUTNİK/FG)