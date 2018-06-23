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Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!

Eski İran Cumhurbaşkanı ve reformistlerin lideri kabul edilen Muhammed Hatemi, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden aktivistlerin

Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!

Eski İran Cumhurbaşkanı ve reformistlerin lideri kabul edilen Muhammed Hatemi, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden aktivistlerin

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:23
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!

Eski İran Cumhurbaşkanı ve reformistlerin lideri kabul edilen Muhammed Hatemi, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden aktivistlerin "ülkenin çıkarlarına ve İran'ın onuruna aykırı hareket ettiğini" öne sürdü.
İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, eski cumhurbaşkanı Hatemi, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep ederek ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben mektup yazan yaklaşık 100 İranlı siyasi ve sivil aktiviste tepki gösterdi.
Ülkenin hassas dönemlerden geçtiğini belirten Hatemi, "ABD ve siyonist rejimin tehditlerini artırması sadece rejimi değil İran'ı da hedefliyor. İran'ı sevdiğini iddia eden kimseler ulusal çıkarlara aykırı hareket etmemelidir." dedi.

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ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu'nun İran'a karşı düşmanca tavır aldığını söyleyen Hatemi, "ABD ile kayıtsız şartsız müzakere talebinde bulunmak İran'ın onuruna ve ulusal çıkarlarına aykırıdır." ifadesini kullandı.
Çoğunluğu ülke dışında yaşayan yaklaşık 100 İranlı siyasi ve sivil aktivist tarafından geçen hafta yayımlanan ve "İran ile ABD arasında ön şartsız diyalog" çağrısında bulunan mektup ülkede tartışmalara neden olmuştu.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 15:25
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