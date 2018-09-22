Refik Hariri Suikastı Davasında Duruşmalar Tamamlandı

BM\'YE BAĞLI ULUSLARARASI LÜBNAN ÖZEL MAHKEMESİNDE, ESKİ LÜBNAN BAŞBAKANI REFİK HARİRİ\'NİN SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DAVANIN SON DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Leidschendam, 22 Eylül 18 (.): Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinde, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri\'nin 2005\'te uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın son duruşması tamamlandı.

Merkezi Leidschendam kentindeki özel mahkemede, 13 yıl önceki suikastı işledikleri iddia edilen dört zanlının gıyabında yargılandığı davanın son duruşması görüldü.

Mahkemeden yapılan açıklamada, hakimlerin 9 gün süren son duruşmada sunulan raporları değerlendirip karar verecekleri kaydedildi. Kararın, kamuya açık bir duruşmada gelecek yıl açıklanması bekleniyor.

Açıklamada, duruşmanın başından bu yana 307 tanığın ifade verdiği ve olayla ilgili 3 bin 131 belge bulunduğu bildirildi.

Lübnan’da 2005\'te düzenlenen bombalı saldırıda Hariri\'nin yanı sıra 22 kişi hayatını kaybetmişti.

ULUSLARARASI LÜBNAN ÖZEL MAHKEMESİ

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM\'ye devretmişti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile Hariri suikastını araştırmak için kurulan heyet, ilk raporunu 2005\'in Ekim ayında BM Güvenlik Konseyine sunmuştu. 29 Mart 2006\'da BMGK, Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti. 2007\'nin Haziran ayında statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 1 Mart 2009\'da çalışmalarına başlamıştı.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 30 Haziran 2011\'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012\'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı. Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014\'te okunmasıyla, 2005\'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

BM Güvenlik Konseyince Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu. Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017\'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini üç yıl uzatmıştı.

(AA/TUĞ/HÖ)

