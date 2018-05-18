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Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak

Kahire, 18 Mayıs 18 (.): Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah'ın "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurdu.

Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak

Kahire, 18 Mayıs 18 (.): Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah'ın "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurdu.

18 Mayıs 2018 Cuma 08:19
Refah Sınır Kapısı Ramazan’da Açık Olacak

Kahire, 18 Mayıs 18 (.): Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah'ın "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek adına Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin ramazan ayı boyunca devam etmesi için ilgili organlara gerekli talimatları verdim." ifadesini kullandı.


Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı "insani durumlar" için cumartesi gününden itibaren 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açmıştı.


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Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.


Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.


Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.


 

Son Güncelleme: 18.05.2018 11:56
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