Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.002
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5858
EURO
4.9081
Yeniboğaziçi'nde büyük trafik kazası meydana geldi!
Son Dakika
Yeniboğaziçi'nde büyük kaza!
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

Real Madrid – Bayern Münih maç sonucu: 2-2

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Real Madrid – Bayern Münih maç sonucu: 2-2

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:47
Real Madrid – Bayern Münih maç sonucu: 2-2

Real MadridBayern Münih maç sonucu: 2-2

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenen İspanyol devi evinde Alman panzeriyle final mücadelesi verdi. Nefes kesen karşılaşma 2-2 berabere biterken, finale yükselen ilk takım Real Madrid oldu.

Santiago Bernabeu’da oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3’üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11’inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema’nın Bayern Münih kalecisi Ulreich’in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesi ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63’üncü dakikada eski Real Madridli futbolcu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bavyera temsilcisi, karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3’üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi yarın oynanacak Roma – Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2’lik skorla kazanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Real MadridBayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da olaylı 1 Mayıs!
Fransa'da olaylı 1 Mayıs!
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 7 milyon kişi, bu yüzden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 7 milyon kişi, bu yüzden ölüyor
Johnson İran’a Yüklendi...
Johnson İran’a Yüklendi...
Filistin Cephesinde Çatlak...
Filistin Cephesinde Çatlak...
Afrika'nın En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Etiyopya
Afrika'nın En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Etiyopya
Genç kadın sokak ortasında tacize uğradı!
Genç kadın sokak ortasında tacize uğradı!
Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti
Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti
Güney Kore'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı!
Güney Kore'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı!
Yunanistan'da 1 Mayıs Kutlamaları Olaylı Geçti!
Yunanistan'da 1 Mayıs Kutlamaları Olaylı Geçti!
İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!
İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim